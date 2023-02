Rosanna Lambertucci | il ricordo dell’ex marito Alberto Amodei | “Dopo la malattia ho scoperto un uomo che non conoscevo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 febbraio 2023), con l’exha avuto la figlia Angelica che l’ha resa nonna della piccola Caterina La conduttrice sarà tra gli ospiti della puntata odierna Verissimo. Ideatrice del programma di successo Più Sani Più Belli (divenuto testata giornalistica mensile pubblicato tra il 2010 ed il 2016), presente per più di quindici anni nei palinsesti della rete di Stato, laha messo al centro sempre il benessere anche nelle rubriche che ha curato per Uno Mattina e Domenica In, tra la varie trasmissioni alle quali ha preso parte. Ha pubblicato diversi libri che hanno ottenuto grandi consensi: “La salute vien mangiando”; “La dieta integrata”; “Più sani più belli”; “In gran forma con”; “Più magri più ...