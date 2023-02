Putin e la velata minaccia nucleare | “Chi pensa di vincere contro di noi si sbaglia Non useremo solo mezzi blindati”

Leggi su tpi

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La Russia ha “il potenziale” per rispondere alle nuove forniture di armi all’Ucraina senza limitarsi“all’uso di veicoli”. È lafatta da Vladimirdurante il discorso per celebrare l’80esimo anniversario della battaglia di Stalingrado. “Chi trascina gli stati europei, tra cui la Germania, in una nuova guerra, chi conta di conseguire una vittoriadi noi sul campo di battaglia, evidentemente non capisce che una moderna guerra con la Russia sarà per loro ben diversa”, ha affermato il presidente russo, chella il più grande arsenaleal mondo. “Noi non inviamo i nostri carri armati verso i loro confini ma abbiamo qualcos’altro con cui rispondere. E non ci limiteremo all’uso dei...