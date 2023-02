Milan | Donadoni | “Che gruppo! Eravamo in quattro appasionati di golf”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), ex giocatore dele allenatore, ha una grande passione per il, sport che ha iniziato a praticare ai tempi del

Cosa hanno in comune Michel Platini, Marco Van Basten, Pep Guardiola, Gareth Bale e Gianfranco Zola Oltre a essere stati grandi calciatori e in alcuni casi avere dato vita anche a confronti diretti ...Da ragazzo eri tifosi dele di Van Basten, poi hai ammirato Vialli, Baggio e Del Piero, che ... 'Con Antonio ho vissuto tanti momenti belli, compreso quello della Nazionale con. Il primo ...

Donadoni e la passione per il golf: "Ho cominciato a giocare ai tempi del Milan insieme a Van Bastern,... Milan News

Esclusiva - Bortolazzi: "Vi racconto la mia carriera tra Fiorentina ... StadioSport.it

Incubo Milan, Pioli è un disastro: “Vuole farsi esonerare” CalcioMercato.it

Milan, Donadoni: “De Ketelaere adatto ai rossoneri, sullo scudetto…” Calcio in Pillole

La nebbia, le prostitute e Donadoni che rischiò la vita: Stella Rossa-Milan 1988 Pianeta Milan

Secondo quanto riferisce il sito ufficiale del Milan, anche domani la squadra rossonera proseguirà la sua preparazione a Milanello in vista del derby di campionato in programma domenica ...Donadoni: «La passione per il golf è nata ai tempi del Milan con Van Basten, Tassotti, Massaro e Gullit». Le parole dell’ex calciatore Roberto Donadoni ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Spo ...