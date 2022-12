Ultime Notizie – Gas | Russia pronta a riaprire il gasdotto Yamal per rifornire l’Europa

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Laa riprendere le forniture di gas alattraverso il-Europe, che in precedenza era stato interrotto per motivi politici. Lo ha annunciato il vice primo ministro russo Alexander Novak all’agenzia di stampa statale russa Tass. “Il mercato europeo rimane rilevante, poiché la carenza di gas persiste e abbiamo tutte le opportunità per riprendere le forniture. Ad esempio, il-Europe, che è stato fermato per motivi politici, rimane inutilizzato”, ha detto Novak. Secondo il Novak in 11 mesi del 2022 le forniture di gas naturale liquefatto sono aumentate a 19,4 miliardi di metri cubi, con una previsione di 21 miliardi entro fine anno. “Oggi – ha sottolineato – possiamo dire con certezza che c’è richiesta del nostro gas” da ...

La Russia è pronta a riaprire il gasdotto Yamal verso l'Europa, afferma il vicepremier russo Novak. Mosca non risparmierà nessuno sforzo per raggiungere gli obiettivi dell'operazione in Ucraina e ...'L'Europa è responsabile della rinascita del nazismo' attacca il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo. 'L'Occidente provoca e non cerca la mediazione', dice il presidente della Turchia ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev"