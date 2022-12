Lazio | Sinistra italiana | ' Non staremo con il Pd e Calenda | ora interlocuzione con M5s'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Le elezioni politiche non hanno insegnato molto. E il- che era governato da quello che si potrebbe definire un Campo Largo - ora è pronto a finire nelle mani della destra reazionaria. "Non ...

Le elezioni politiche non hanno insegnato molto. E il- che era governato da quello che si potrebbe definire un Campo Largo - ora è pronto a finire nelle mani della destra reazionaria. L'alleanza Cocomero, la fortunata federazione tra Sinistra Italia di Nicola Fratoianni ed Europa Verde di Angelo Bonelli, in Lazio si spacca. Lo ha deciso oggi pomeriggio la segreteria regionale di Sinistra Italiana. "Visto che non c'è un tempo infinito, partiremo presto con le interlocuzioni con il Movimento 5 stelle e con le altre forze di Sinistra". Lo ha comunicato il segretario regionale Massimiliano Cervellini, facendo appello ai Verdi che invece sarebbero pronti a confermare il sostegno al PD.