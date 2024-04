Kanpai – Milano

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Via Melzo, 12 – 20124Tel. 02/38269862 Sito Internet: www..it Tipologia: giapponese Prezzi: starters 4,50/7€, bao 6€, piatti 7/54€ Chiusura: Domenica OFFERTA “” in giapponese è un’esortazione a svuotare il bicchiere, una sorta di brindisi benaugurante ed è il nome scelto per questa izakaya moderna in cui si possono bere ottimi cocktail, sake, vini naturali, accompagnandoli con dei piatti tipici sfiziosi. Il menù è consultabile scansionando un QR code, mentre la lista dei cocktail è cartacea, ma se volete qualcosa “fatto su misura”, nessun problema, i barman sanno accontentare le svariate esigenze della clientela. Da bere abbiamo scelto un fresco cocktail a base di gin, estratto di zenzero e aceto di mele e foglioline di kefir-lime a dare una nota agrumata, ...

A noi piace pensare ci sia un filo di nostalgia nella Milano Sud che li ha visti per così tanti ... professionista cresciuto dietro al bancone di Kanpai in via Melzo e successivamente spostatosi da ...

