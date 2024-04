Ostia - Gualtieri firma l’ordinanza | al via la stagione balneare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – ”La2024 per le spiagge di Roma partirà domani, mercoledì 1 maggio e terminerà il 30 settembre. Il sindaco di Roma Robertohatoche prevede date e orari di apertura dei servizi degli stabilimenti balneari, divieti e norme di carattere generale per la corretta fruizione delle spiagge e tutte le disposizioni sui varchi di libero accesso al mare e di transito per raggiungere la battigia, sul servizio di salvataggio e sulle spiagge libere”. Lo comunica il Campidoglio. ”Sono disponibili dieci varchi di accesso pubblico al mare, che dovranno essere segnalati dai titolari degli stabilimenti balneari con apposita cartellonistica ben visibile e in più lingue. L’accesso alla battigia è libero e gratuito anche dagli ingressi ...