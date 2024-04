Ultime uscite e novità su Prime Video maggio 2024

(Di martedì 30 aprile 2024) Nell’ampia offerta streaming presente nel panorama internazionale, ha riscosso grande successo negli ultimi anni Amazon, il servizio on demand del colosso statunitense dell’e-commerce. L’azienda di Seattle ha fondato la propria casa di produzione, ovvero Amazon Studios, e ha iniziato a realizzare film e serie tv di grande rilievo, affermandosi a pieno titolo come una realtà ormai consolidata. La piattaforma diinclude, oltre alle produzioni originali, un enorme catalogo di proposte provenienti da tutto il mondo, allargando continuamente l’offerta e rendendosi del tutto concorrenziale rispetto ad altre media company globali. Tra l’altro, è possibile provaregratis per 30 giorni iscrivendosi da questo indirizzo....

A maggio 2024 il catalogo di Prime Video pullula di novità di ogni genere e da ogni dove. Andando in ordine cronologico, si comincia con il film The Idea of You che ha per protagonista Anne Hathaway, per poi proseguire con la terza stagione de La fattoria Clarkson, e soprattutto con la quarta... Continua a leggere>>

Fallout batte The Last of Us e Halo e ottiene il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi - La serie Fallout ha battuto la concorrenza di The Last of Us e Halo, ottenendo il miglior debutto di una serie tratta dai videogiochi.

Continua a leggere>>

In arrivo anche "The Idea of You", "La Chimera" e "Let It be" nel corso del mese - I migliori film da vedere in streaming a Maggio 2024 su Netflix, prime video, Paramount+, NOW, Disney+: da Sei nell'Anima a La Chimera.

Continua a leggere>>

"The Idea of you", Hathaway rinasce con il cantante della boy band - Roma, 30 apr. (askanews) - Anne Hathaway torna con una commedia romantica di cui è interprete e anche produttrice, "The Idea of you", dal 2 maggio su prime video. L'attrice 41enne, che ha recentemente ...

Continua a leggere>>