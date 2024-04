Speak No Evil 2022 come finisce | spiegazione del finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di mercoledì 1 maggio 2024)Noè un film horror deldiretto da Christian Tafdrup. La pellicola segue una famiglia danese che fa visita a una famiglia olandese, conosciuta in vacanza. Ma ecco che la situazione diventa decisamente strana e inquietante quando gli olandesi dimostrano di essere persone diverse e di aver finto fino a ora. Fino alla fine, il film è caratterizzato da momenti di tensione.No: riassunto della trama Leggi anche: Night Hunter (Nomis): trama, cast,Leggi anche: In the Cutdeldel film La trama diNoinizia con la vacanza in ...