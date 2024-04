Hockey sul ghiaccio - Mondiali 2024 | seconda vittoria per l’Itali - 4-3 all’overtime sul Giappone

(Di martedì 30 aprile 2024) Arriva laconsecutiva pera aidisuldi Divisione I in corso di svolgimento a Bolzano. La nazionale azzurra è riuscita a imporsi per 4-3 contro il, e lo ha fatto soltanto, vincendo la resistenza della formazione nipponica, che è riuscita a mettere in difficoltà il team italiano: la decide Frigo dopo 5 secondi del supplementare. Ilè stato capace, nel secondo periodo, di rimontare due gol dopo il doppio vantaggio di Gazley e Kostner pera. Che finisce per giunta sotto, ma con Larkin ritrova il pareggio al 56°. I due punti portano gli azzurri al secondo posto alle spalle della capolista Ungheria. Prossimo impegno per ...

2'53" Penalità per Otsu, power play per l'Italia che ora deve cercare il goal della vittoria. 3'41" GOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL ITALIAAAAAAA!!!!!!!! Iniziativa personale di Thomas Larkin che rimette il punteggio in parità. Italia-Giappone 3-3. 4'09"

22.36 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.35 Arriva dunque la seconda vittoria per l'Italia che sale al secondo posto in classifica con 5

La seconda partita della nazionale italiana di Hockey su ghiaccio ai Mondiali di di Division I ha visto gli azzurri affrontare il Giappone nello scenario della Sparkasse Arena di Bolzano. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. LA CRONACA Il match inizia con le squadre subito a sfidarsi a

Mondiali - Italia-Giappone: 4-3 al Golden Goal, decide Frigo. Passo indietro, ma azzurri in zona promozione - MONDIALI - La vittoria al Golden Goal vale un punto in meno, ma è comunque un successo per gli azzurri che muovno la classifica alla vigilia delle partite

LIVE Italia-Giappone 4-3, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: decide il golden goal di Frigo - 22.36 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di

hockey ghiaccio, l'Italia piega un ostico Giappone all'overtime e resta in corsa per la promozione ai Mondiali - La seconda partita della nazionale italiana di hockey su ghiaccio ai Mondiali di di Division I ha visto gli azzurri affrontare il Giappone nello scenario della Sparkasse Arena di Bolzano. Ecco come

