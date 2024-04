Atletico Madrid - un settore dello stadio chiuso per due gare dopo gli insulti razzisti a Nico Williams

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 aprile 2024) La commissione disciplinare della Federcalcio spagnola ha disposto la chiusura di unMetropolitano per due partite casalinghe dell’(le ultime della stagione nella Liga, contro il Celta Vigo il 12 maggio e l’Osasuna il 19) con una sanzione pecuniaria di 20.000 euro. Questa la punizione inflitta per le urla a sfondo razzista rivolte da un tifoso al nazionale spagnolonella sfida vinta dai Colchoneros per 3-1 contro i baschi dell’Athletic. Adesso l’ha dieci giorni di tempo per presentare ricorso contro la sanzione. Il match era stato interrotto per qualche minuto mentre il 21enne riferiva l’accaduto all’arbitro. L’esterno basco aveva pocosegnato, ...