Mai andati a prostitute? | Efe Bal provoca Giovanardi e Pillon | la loro clamorosa reazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Efe Bal, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 4 dicembre,Carlo: "Non siete maicon le? Hai sempre scop*** con la moglie?". Quindirisponde con una battuta: "A me le tette e i sederi degli uomini non interessano". Quindi la Bal ribatte: "Non sto parlando dei trans... Ci sonodonne...". "Voglio capire dove si vuole arrivare con questa trasmissione perché alcune cose dette sono assolutamente giuste. La rete è una trappola infernale". Ma Efe Bal lo interrompe di nuovo e insiste: ", hai mai scop*** con una prostituta?". Qui il botta e risposta tra Efe Bal,a Non è l'arena Sempre ...