Carburanti | bollo e non solo | tutte le stangate auto di dicembre “compro moto” come si paga | calendario

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 5 dicembre 2022)fare. La maniera migliore per rovinarci il periodo natalizio. Le spesemobilistiche che si uniscono quasi per dispetto e per “regalarti” soltanto un conto salato. Avrebbero potuto attendere anche gennaio, che si sa, porta spesso sgradite sorprese, soprattutto per quanto riguarda tasse ementi vari. Nel mese della tredicesima e del Natale il confluire quasi “assassino” di due brutte notizie riguardanti la nostra, riesce a spegnere i sorrisi più entusiastici.(Fonte: ilovetrading.it)L’aumento del carburante ed ildare per un attimo ti fanno maledire anche la tua più grande passione. Perlomeno potevano attendere la fine delle feste e farci gustare un po’ ...