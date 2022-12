Macron incontra Biden | «Ancora possibile un negoziato di pace con Mosca» Il presidente Usa apre uno spiraglio | «Disponibile a incontrare Putin» – Il video

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ilstatunitense Joeè disposto are Vladimir, a condizione che la Russia «inizi a mostrare segnali di volere cessare la guerra, anche se finora non lo ha fatto». È l’apertura al dialogo che arriva a seguito dell’incontro alla Casa Bianca tra ile ilfrancese, Emmanuelha inoltre annunciato una conferenza per fare il punto sulla situazione in Ucraina a Parigi il prossimo 13 dicembre. Un’occasione che potrebbe diventare il momento d’apertura al dialogo e al confronto tra le parti. Come dichiarato dadurante un’intervista alla Abc a margine della sua visita negli Stati Uniti, undi«è ...

"Una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini", spiega, "una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti". Poco ...... giustificate con l'esigenza di contrastare il cambiamento climatico,ha parlato di misure 'super aggressive per i nostri imprenditori'. Il presidente francese ha sottolineato che gli ...Una conferenza internazionale di pace a Parigi il 13 dicembre: è uno degli obiettivi degli sforzi per mettere fine al conflitto ucraino, secondo quanto si legge nel comunicato congiunto di Joe Biden ...'Kerry sarebbe un buon mediatore'. Macron: negoziato ancora possibile. Difesa: nessun addestramento di militari ucraini in territorio italiano (ANSA) ...