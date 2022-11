Teleclubitalia.it

per le nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il settimanale DiPiù svela i primi gossip sulla cerimonia. Dopo anni di fidanzamento e alcune crisi che sembravano minare il ...Sebbene alla festività manchino ancora dei giorni, tuttavia è anche vero che in tantia ... specialmente nei giorni in cui si pensa aiper la festività. In effetti il giorno di ... Iniziano i preparativi per il Natale tra crisi economica e speranze Dopo aver ottenuto la qualificazione contro la Romania, la Nazionale italiana femminile di calcio si prepara ai Mondiali del 2023 ...La missione Artemis I verso la Luna è finalmente partita (senza equipaggio), dopo due precedenti tentativi! NASA SLS e Orion hanno lasciato il Kennedy Space Center e la superficie del nostro Pianeta.