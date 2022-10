Cambi: euro ancora sotto la parità con il dollaro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) euro ancora sotto la parità con il dollaro. In avvio di giornata è sCambiato a 0,9974 dollari ( - 0,12%). La moneta unica era già scesa ieri trattata a 0,9988 dollari dopo la chiusura di Wall Street. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022)lacon il. In avvio di giornata è sato a 0,9974 dollari ( - 0,12%). La moneta unica era già scesa ieri trattata a 0,9988 dollari dopo la chiusura di Wall Street. ...

fisco24_info : Cambi: euro ancora sotto la parità con il dollaro: Trattato in avvio di giornata a 0,9974 - ForexOnlineMeIt : Cambi | #euro in aumento a 0 | 9858 dollari - Zazoom - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,992 dollari alle 15:41 - Borsa Italiana - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro in aumento a 0,9858 dollari - L'Opinionista - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,872 sterline alle 15:41 - Borsa Italiana -