(Di giovedì 29 settembre 2022) «Icon…» è il titolo dello spettacolo di «Fiato ai libri» che fa incontrare uno dei più beidella scrittrice svizzera, «Idel castigo», con ledel grande musicista scomparso l’anno scorso. I due collaborarono nella scrittura dei testi di diversi brani: un’affinità intellettuale che l’attrice Sandra Zoccolan e il pianista Mell Morcone porteranno sabato 1 ottobre in piazza Pertini a Palosco (ore 21, ingresso gratuito, in caso di pioggia all’Auditorium comunale)

RomanoRandagio : @chiara_valerio Sei il mio “non ti i mali vengono per nuocere”. Evviva Fleur Jaeggy che mi distrae dall’insano panorama politico odierno -

L'Eco di Bergamo

... vedi le Aquile, che a ben vedere è un testo completamente suo, al massimo ispirato da una pagina di- la quale risulta coautrice, forse persino contro la sua volontà, visto che in ...... e la moglie(13 per cento, mentre altre quote sono controllate dalla famiglia Zevi e dall'imprenditore Francesco Pelizzi). A un anno dalla scomparsa, a quanto sembra, non tutto va ... Fleur Jaeggy e Franco Battiato: romanzi e canzoni «per anni beati» «I beati anni con… Battiato» è il titolo dello spettacolo di «Fiato ai libri» che fa incontrare uno dei più bei romanzi della scrittrice svizzera, «I beati anni del castigo», con le canzoni del grande ...