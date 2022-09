United Rugby Championship: Ulster, Leinster e Bulls ancora imbattute, Connacht e Munster al palo (Di martedì 27 settembre 2022) Si è disputato nel weekend il secondo turno dell’United Rugby Championship e le sentenze dei secondi ottanta minuti di gare dicono che l’Irlanda è perfettamente spaccata a metà, con due formazioni in vetta e due in coda, mentre le franchigie gallesi faticano a risalire una difficile china. E nonostante i due ko Benetton Treviso e Zebre Parma sono ben messe in classifica. In vetta, a punteggio pieno, c’è il Leinster che ha battuto nettamente proprio i veneti per 42-10, che condivide la prima posizione con i cugini dell’Ulster, che hanno superato in trasferta gli Scarlets in un match divertente e ricco di mete, chiuso sul 39-55. Scarlets ancora a zero successi e terz’ultimi con tre punti. Imbattuti, ma con un punto di bonus in meno, i Bulls, che faticano e rischiano ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Si è disputato nel weekend il secondo turno dell’e le sentenze dei secondi ottanta minuti di gare dicono che l’Irlanda è perfettamente spaccata a metà, con due formazioni in vetta e due in coda, mentre le franchigie gallesi faticano a risalire una difficile china. E nonostante i due ko Benetton Treviso e Zebre Parma sono ben messe in classifica. In vetta, a punteggio pieno, c’è ilche ha battuto nettamente proprio i veneti per 42-10, che condivide la prima posizione con i cugini dell’, che hanno superato in trasferta gli Scarlets in un match divertente e ricco di mete, chiuso sul 39-55. Scarletsa zero successi e terz’ultimi con tre punti. Imbattuti, ma con un punto di bonus in meno, i, che faticano e rischiano ...

Eurosport_IT : Leinster troppo forte, Treviso si arrende in Irlanda ? #LEIvBEN #EurosportRUGBY - Eurosport_IT : Le Zebre Parma in campo contro gli Sharks per cercare conferme ?????? Segui le gare dello United Rugby Championship L… - zazoomblog : United Rugby Championship: la Benetton Treviso a Dublino per sognare il colpaccio - #United #Rugby #Championship: - TheRugbyPaper : ???????????????? ????-???? ?????????????? | Dismal start to Franco era -