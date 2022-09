Vialli è tornato a sorridere | Tre amigos | una grande giornata

Leggi su newstv

(Di lunedì 26 settembre 2022) Gianlucafinalmente acome non accadeva d aun sacco di tempo. Le immagini non mentono mai, men che meno in questa particolare occasione che vedremo. In Italia, il calcio, è uno sport molto amato da milioni e milioni di persone. Grazie anche a figure come Gianluca, nato a Cremona il 9 luglio 1964, uomo che ha dedicato la sua intera esistenza al mondo del pallone. Forza Gianluca (web source)Dirigente sportivo, allenatore e soprattutto calciatore che oggi occupa il ruolo di capo delegazione della nazionale italiana. Quest’oggi, noi, lo conosceremo meglio. Gianluca, dal calcio alle difficoltà: carriera e vita privata Gianluca, in Italia come dal punto di vista internazionale, ha rappresentato uno degli attaccanti migliori fra il 1980 e il ...