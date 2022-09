Ultime Notizie – Usa, sparatoria al luna park: panico a Pittsburgh (Di domenica 25 settembre 2022) Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due adolescenti di 15 anni, in seguito a una sparatoria in un luna park vicino a Pittsburgh, negli Stati Uniti. Lo riporta l’emittente Abc citando la polizia e spiegando che la sparatoria è avvenuta di fronte a una giostra. La sparatoria ha scatenato il panico tra i frequentatori del parco divertimenti Kennywood nel sobborgo di West Mifflin a Pittsburgh. Diverse persone sono rimaste ferite a causa del fuggi fuggi della folla, ha detto la polizia precisando che alcune di loro sono rimaste calpestate dalla folla. Il sovrintendente di polizia della contea di Allegheny Christopher Kearns ha spiegato che l’aggressore ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare dopo un diverbio. Le persone ferite da chi ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Tre persone sono rimaste ferite, tra cui due adolescenti di 15 anni, in seguito a unain unvicino a, negli Stati Uniti. Lo riporta l’emittente Abc citando la polizia e spiegando che laè avvenuta di fronte a una giostra. Laha scatenato iltra i frequentatori del parco divertimenti Kennywood nel sobborgo di West Mifflin a. Diverse persone sono rimaste ferite a causa del fuggi fuggi della folla, ha detto la polizia precisando che alcune di loro sono rimaste calpestate dalla folla. Il sovrintendente di polizia della contea di Allegheny Christopher Kearns ha spiegato che l’aggressore ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare dopo un diverbio. Le persone ferite da chi ha ...

