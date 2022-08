Veronica Gentili mai vista così ‘cattiva’ | Le foto che non ti aspetti

Leggi su specialmag

(Di martedì 16 agosto 2022) La conduttrice di Controcorrente non si lascia assolutamente intimidire. Legrafie non lasciano dubbi,non ha paura di niente(Screen da Instagram)Giornalista, conduttrice e attrice,nell’ultimo periodo si è fatta conoscere soprattutto al timone del talk show “Controcorrente”. Il programma, che dal punto didegli ascolti è sempre molto premiato, tratta settimanalmente i diversi temi caldi del periodo e, in queste settimane, non può non affrontare la questione elettorale, che sta scuotendo animi e coscienze., al timone di questo talk show, ha mostrato tutte le proprie capacità: non è facile, infatti, gestire discussioni e litigi anche animati. ...