Gnonto vicino alla Premier | si può chiudere a breve!

SciabolataFFP : Intanto ieri Willy Gnonto ha segnato il suo primo gol stagionale, il 2 a 0 del suo Zurigo contro il Linfield, preli… -

Calciomercato.com

Lazio, novità su Provedel: ora è davvero. Trattativa sbloccata Roma, 6 agosto 2022 - La Lazio spinge per Ivan Ilic . Il presidente ... Proprio i granata hanno nel mirino: lo Zurigo ha ...... ' A Scamacca (al Psg, ndr) consiglio di giocare all'estero , aiuta a crescere. Lui deve solo mettere qualcosa di più nel carattere.È importante che giochi, molto più che dove. ... Europa League, i risultati dei preliminari: Gnonto a segno, sorridono Zurigo e Fenerbahce. Partizan KO Bianconeri in difficoltà: nell'andata del terzo turno preliminare di Conference League gli israeliani hanno vinto 2-0 ...Gnonto, il giovane attaccante trascina lo Zurigo in Europa League, segnale per tutte le pretendenti che lo vorrebbero riportare in Italia.