Nuoto, la lezione di Luca Pizzini. Una vita da gregario, ma quanto pesano i 3 bronzi europei nei 200 rana (Di domenica 14 agosto 2022) Un’occasione da sfruttare. Luca Pizzini si è riscoperto in una vasca che già nel 2009 lo vide gareggiare. Erano i Mondiali di Roma e la gara i 100 rana. L’azzurro, a 20 anni, si fermò in batteria e non proseguì il proprio percorso. Di acqua ne è passata sotto i ponti e Pizzini è diventato quest’oggi il primo italiano della storia a conquistare tre medaglie europee (tutte di bronzo) nella specialità difficile dei 200 rana. Londra 2016, Glasgow 2018 e Roma 2022: è questa la sequenza per il nativo di Verona che a 33 anni ha fatto una specie di viaggio nel tempo con se stesso, riscoprendo sensazioni che non credeva più di provare. La sfortuna si era accanito sull’atleta allenata da Matteo Giunta negli ultimi due anni: prima il Covid e poi la frattura al braccio. La fiducia stava scemando e l’ennesimo ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Un’occasione da sfruttare.si è riscoperto in una vasca che già nel 2009 lo vide gareggiare. Erano i Mondiali di Roma e la gara i 100. L’azzurro, a 20 anni, si fermò in batteria e non proseguì il proprio percorso. Di acqua ne è passata sotto i ponti eè diventato quest’oggi il primo italiano della storia a conquistare tre medaglie europee (tutte di bronzo) nella specialità difficile dei 200. Londra 2016, Glasgow 2018 e Roma 2022: è questa la sequenza per il nativo di Verona che a 33 anni ha fatto una specie di viaggio nel tempo con se stesso, riscoprendo sensazioni che non credeva più di provare. La sfortuna si era accanito sull’atleta allenata da Matteo Giunta negli ultimi due anni: prima il Covid e poi la frattura al braccio. La fiducia stava scemando e l’ennesimo ...

