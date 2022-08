Indietro Popolo, per il Pd ci sono solo cannabis, migranti e Ddl Zan (Di domenica 14 agosto 2022) cannabis, ius scholae e Ddl Zan. Il segretario del Pd Enrico Letta presenta in direzione nazionale il programma elettorale dei Democratici e riparte dai tre punti sui quali è calato il sipario sul governo Draghi. Tre provvedimenti divisivi che avevano provocato l'irritazione di Lega, FI e centristi e indebolito la maggioranza. Letta riparte da quei tre punti, lasciando sullo sfondo l'agenda Draghi, le ricette per far ripartire l'economia, la politica fiscale e del lavoro. I pilastri dell'agenda Letta sono ben altri e guardano molto più a sinistra, occupandosi solo di una parte del Paese reale. Quella che vota Pd. E neanche tutta. La relazione di Letta si apre con un corale applauso - richiesto dallo stesso segretario -per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante della Costituzione, e con un nuovo affondo contro ... Leggi su iltempo (Di domenica 14 agosto 2022), ius scholae e Ddl Zan. Il segretario del Pd Enrico Letta presenta in direzione nazionale il programma elettorale dei Democratici e riparte dai tre punti sui quali è calato il sipario sul governo Draghi. Tre provvedimenti divisivi che avevano provocato l'irritazione di Lega, FI e centristi e indebolito la maggioranza. Letta riparte da quei tre punti, lasciando sullo sfondo l'agenda Draghi, le ricette per far ripartire l'economia, la politica fiscale e del lavoro. I pilastri dell'agenda Lettaben altri e guardano molto più a sinistra, occupandosidi una parte del Paese reale. Quella che vota Pd. E neanche tutta. La relazione di Letta si apre con un corale applauso - richiesto dallo stesso segretario -per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, garante della Costituzione, e con un nuovo affondo contro ...

salomone_l : RT @tempoweb: ?? Indietro Popolo. Programma #Pd riesumati #cannabis #ddlzan e #iusscholae ?? Gli 007 del mondo in #Italia studiano il fenomen… - michele_piracci : @pdnetwork @EnricoLetta Il Popolo è Sovrano! ???? Il Presidente della Repubblica DEVE essere eletto 'a suffragio univ… - tempoweb : ?? Indietro Popolo. Programma #Pd riesumati #cannabis #ddlzan e #iusscholae ?? Gli 007 del mondo in #Italia studiano… - Stigranca12 : @Resistenza1967 E mi sa che dovrai tirarti su le maniche perchè , ad ottobre, il green pass lo vedrai nuovamente. C… - Popolo_esaurito : RT @letmeadore_HS: me li riportate indietro per favore? grazie -