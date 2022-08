Roma Pellegrini, capitano e leader dei giallorossi… e il rapporto ritrovato coi tifosi (Di sabato 13 agosto 2022) La Roma si gode il suo capitano: Pellegrini sempre più capitano e leader dei giallorossi e punto di riferimento Nei rapporti d’amore non mancano gli screzi e le discussioni. Così è stato anche nel rapporto tra Pellegrini e la Roma. Dai rapporti difficili al grande amore, però, il passo è breve e proprio il capitano giallorosso è la dimostrazione. Romano e Romanista ha raccolto l’eredità pesante di De Rossi, ma ha saputo gestirla e portarla avanti al meglio. Cresciuto stagione dopo stagione ora è un punto di riferimento per i giallorossi, non solo in campo ma anche fuori. I tifosi ora lo venerano, Mourinho non può farne a meno e dalla sua ha la duttilità di poter giocare in ogni ruolo. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Lasi gode il suosempre piùdei giallorossi e punto di riferimento Nei rapporti d’amore non mancano gli screzi e le discussioni. Così è stato anche neltrae la. Dai rapporti difficili al grande amore, però, il passo è breve e proprio ilgiallorosso è la dimostrazione.no enista ha raccolto l’eredità pesante di De Rossi, ma ha saputo gestirla e portarla avanti al meglio. Cresciuto stagione dopo stagione ora è un punto di riferimento per i giallorossi, non solo in campo ma anche fuori. Iora lo venerano, Mourinho non può farne a meno e dalla sua ha la duttilità di poter giocare in ogni ruolo. ...

