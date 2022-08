“Infuriata come mai in tv”. Maria De Filippi: è successo durante le registrazioni (Di venerdì 12 agosto 2022) Maria De Filippi furiosa. Non è facile che la signora della tv perda le staffe ma quando succede… L’abbiamo visto a UeD e lo vedremo a Tu sì que vales. Andrà tutto in onda, lo ha garantito la conduttrice che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha toccato diversi argomenti. Il lavoro ma non solo. Per esempio ha parlato della sua “dipendenza” da serie tv. Dipendenza superata, però: “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, mi giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva”. Maria De Filippi furiosa durante le registrazioni: “Andrà tutto in onda” La sua più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)Defuriosa. Non è facile che la signora della tv perda le staffe ma quando succede… L’abbiamo visto a UeD e lo vedremo a Tu sì que vales. Andrà tutto in onda, lo ha garantito la conduttrice che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha toccato diversi argomenti. Il lavoro ma non solo. Per esempio ha parlato della sua “dipendenza” da serie tv. Dipendenza superata, però: “Ho detestato e superato negli anni anche la mia dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. Ma arrivata alla 30esima puntata, quella risolutiva, mi giravano i ‘cosiddetti’ quando capivo che in realtà il finale non esisteva perché l’ultima scena era solo un assist per la serie successiva”.Defuriosale: “Andrà tutto in onda” La sua più ...

CorriereCitta : Tu Si Que Vales, Maria De Filippi perde il controllo: infuriata come non era mai successo - infoitcultura : Maria De Filippi: 'Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv'. Ecco cosa è successo - zazoomblog : Maria De Filippi: Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Ecco cosa è successo - #Maria #Filippi:… - Quellochetutti1 : ??ANTICIPAZIONI?? #MariaDeFilippi infuriata come non mai durante la registrazione di #TuSiQueVales Ecco cosa è succ… - carlo234556 : RT @tvstellare: Maria De Filippi racconta cosa è successo durante una registrazione di Tú sí que vales: “Mi sono infuriata come mai ho fatt… -