Calendario Europei ginnastica artistica oggi: orari venerdì 12 agosto, programma, tv, streaming, italiane in gara (Di venerdì 12 agosto 2022) oggi venerdì 12 agosto va in scena la seconda giornata degli Europei 2022 di ginnastica artistica. A Monaco (Germania) scenderanno in pedana le juniores, impegnate nelle qualifiche che determineranno anche il podio della gara a squadre e assegneranno le medaglie del concorso generale individuale. L’Italia cercherà di sognare in grande con Chiara Barzasi e Viola Pierazzini, che si cimenteranno su tutti gli attrezzi. A completare la squadra saranno July Marano, Martina Pieratti e Arianna Grillo. Le azzurre saranno impegnate nella terza e ultima suddivisione a partire dalle ore 17.50. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022)12va in scena la seconda giornata degli2022 di. A Monaco (Germania) scenderanno in pedana le juniores, impegnate nelle qualifiche che determineranno anche il podio dellaa squadre e assegneranno le medaglie del concorso generale individuale. L’Italia cercherà di sognare in grande con Chiara Barzasi e Viola Pierazzini, che si cimenteranno su tutti gli attrezzi. A completare la squadra saranno July Marano, Martina Pieratti e Arianna Grillo. Le azzurre saranno impegnate nella terza e ultima suddivisione a partire dalle ore 17.50. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edi ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AriannaCastiglioni Calendario Europei nuoto Roma oggi: orari 12 agosto, pro… - Nicola89144151 : E se la Rai avesse indirizzato il calendario degli Europei di Nuoto? Guarda caso in tutte le giornate (tranne l'ult… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Europei di nuoto a Roma: programma, orari e calendario gare - sportlazio : Iniziano oggi i Campionati Europei di Nuoto #Roma2022???? Fino al 21 agosto, il grande nuoto protagonista al… - Sport_Fair : Al via lo spettacolo degli #Europei di nuoto a Roma: calendario, orari e italiani in gara di oggi -