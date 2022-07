Se hai le braccia robuste vestiti così per armonizzare la figura (Di domenica 10 luglio 2022) Se hai le braccia robuste e ti stai chiedendo come le puoi camuffare sei nel posto giusto: ecco qualche outfit perfetto per te. Possiamo avere mille pregi, ma quando ci guardiamo allo specchio il nostro occhio cade sempre sulle nostre imperfezioni, ammettiamolo. Nella lunga schiera di “difetti”, se così possiamo definirli, insieme ai fianchi molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 10 luglio 2022) Se hai lee ti stai chiedendo come le puoi camuffare sei nel posto giusto: ecco qualche outfit perfetto per te. Possiamo avere mille pregi, ma quando ci guardiamo allo specchio il nostro occhio cade sempre sulle nostre imperfezioni, ammettiamolo. Nella lunga schiera di “difetti”, sepossiamo definirli, insieme ai fianchi molto L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

Argo1989_ : @Stfn_Mrtz @MarcoPonti10 Paradossalmente più hai manovalanza a bassissima qualifica da 'sfruttare' meno spingi, ad… - BlancoSvizzera : Sei un angelo dolcissimo...Sei una persona meravigliosa...hai un cuore grande e un anima purissima! Ti amo piccolin… - C4T302 : Assurdo come due braccia possano passare dall’essere il posto in cui ti senti a casa, al sicuro, al posto in cui hai paura, non respiri - espertheo : Hai bisogno di un abbraccio? Pensa che anche lei/lui ti sta aspettando a braccia aperte - i82Soobin : no però sei bella eh?? solo che hai le braccia grasse ?? -