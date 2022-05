La Juventus si muove sul mercato: ritorno di fiamma per l’ex Napoli (Di sabato 28 maggio 2022) Sarà un mercato di grandi manovre in casa Juventus. L’obiettivo dei bianconeri è quello di costruire una squadra in grado di poter lottare per lo scudetto l’anno prossimo, migliorando il quarto posto di quest’anno. Tanti i calciatori che lasceranno i bianconeri: oltre ai sicuri addii di Chiellini e Dybala, è in dubbio anche il futuro di Alvaro Morata, il cui riscatto dall’Atletico Madrid sembra sempre più lontano. Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik Juventus, si punta a Milik come sostituto di Morata La partenza di Morata richiederebbe un intervento sul mercato per comprare un giocatore in grado di far rifiatare Vlahovic. L’edizione odierna di Tuttosport svela che il primo nome per questo ruolo per la Juventus è quello dell’ex Napoli Arkadiusz Milik, già ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Sarà undi grandi manovre in casa. L’obiettivo dei bianconeri è quello di costruire una squadra in grado di poter lottare per lo scudetto l’anno prossimo, migliorando il quarto posto di quest’anno. Tanti i calciatori che lasceranno i bianconeri: oltre ai sicuri addii di Chiellini e Dybala, è in dubbio anche il futuro di Alvaro Morata, il cui riscatto dall’Atletico Madrid sembra sempre più lontano. Foto: Getty Images- Arkadiusz Milik, si punta a Milik come sostituto di Morata La partenza di Morata richiederebbe un intervento sulper comprare un giocatore in grado di far rifiatare Vlahovic. L’edizione odierna di Tuttosport svela che il primo nome per questo ruolo per laè quello delArkadiusz Milik, già ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il nuovo progetto tattico della #Juventus si baserà sul 4-3-3. Il #calciomercato si muove su binari precisi: top pl… - GiovaAlbanese : La #Juventus si muove per #Udogie: il laterale classe 2002 è il preferito per sostituire #Pellegrini (in partenza).… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Juventus si muove sul fronte calciomercato. I bianconeri non mollano la pista #DiMaria, ma manca ancora l'intesa sul… - CalcioPillole : La #Juventus si muove sul fronte calciomercato. I bianconeri non mollano la pista #DiMaria, ma manca ancora l'intes… - ZonaBianconeri : RT @vincenzocund: #Fagioli vicino al rinnovo con la #Juventus fino al 2026 ?????????? Sul suo futuro però incombe la #Fiorentina, la quale è… -