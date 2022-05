Marina d’Arechi | trend positivo | aumento del 25% degli ormeggi e 850 posti occupati

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 22 maggio 2022) di Alessandro Faggiano In occasione dei dieci anni di attività di, il presidente di Gallozzi Group nonché cavaliere del lavoro, Agostino Gallozzi, ha voluto sviscerare alcuni dati sullo “stato di salute” dell’impresa. I risultati sembrano confortanti e incoraggianti, nonostante le difficoltà legate al covid e, adesso, alla guerra in Ucraina. Gallozzi assicura che “ogni mercoledì facciamo un punto della situazione tra gli indicatori dell’anno precedente con quello in corso.ha fatto registrare undel 25%(tra maggio 2021 e maggio 2022). Quest’anno abbiamo circa 850: gli altri 100 sono dedicati a mega yacht e barche in transito. Preciso che ho voluto agire in questa ...