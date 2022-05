Via Rosa, pronto il progetto del nuovo parcheggio da 78 posti (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. Un nuovo parcheggio pubblico, in via Rosa, nel quartiere di Boccaleone, da 78 posti auto e l’allargamento dei marciapiedi. L’amministrazione ha approvato questa settimana il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione del parcheggio, dopo la definizione dell’acquisto da parte del comune di un’area sterrata (inutilizzata) di 3 mila metri quadrati a pochi passi dall’oratorio, in precedenza di proprietà della parrocchia. Il nuovo parcheggio sarà gratuito e dotato di un percorso pedonale sia verso il parco delle Clarisse, tra le vie Isabello e Gasparini, sia verso l’oratorio del quartiere. “Abbiamo lavorato a lungo su questa soluzione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – proprio su impulso della parrocchia, che ha ... Leggi su bergamonews (Di sabato 21 maggio 2022) Bergamo. Unpubblico, in via, nel quartiere di Boccaleone, da 78auto e l’allargamento dei marciapiedi. L’amministrazione ha approvato questa settimana ilesecutivo dell’intervento per la realizzazione del, dopo la definizione dell’acquisto da parte del comune di un’area sterrata (inutilizzata) di 3 mila metri quadrati a pochi passi dall’oratorio, in precedenza di proprietà della parrocchia. Ilsarà gratuito e dotato di un percorso pedonale sia verso il parco delle Clarisse, tra le vie Isabello e Gasparini, sia verso l’oratorio del quartiere. “Abbiamo lavorato a lungo su questa soluzione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – proprio su impulso della parrocchia, che ha ...

