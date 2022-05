Ucraina | Borrell | Crimini indicibili | russi responsabili | Kiev | Mosca ha rimosso centinaia di corpi dal teatro di Mariupol

(Di sabato 21 maggio 2022) La fornitura russa di gas naturale alla Finlandia è stata interrotta, dopo che il Paese nordico si è rifiutato di pagare il fornitore Gazprom in ...

Advertising

rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina | #21maggio #Russia chiude gas a #Finlandia #Mosca annuncia caduta di #Mariupol e presa di #Azovstal: gli ultimi co… - TV2000it : #Ucraina | #21maggio #Russia chiude gas a #Finlandia #Mosca annuncia caduta di #Mariupol e presa di #Azovstal: gli… - salvodal52 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Borrell: 'Crimini indicibili, russi responsabili' - Pensierisparsi1 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. La Russia chiude il gas alla Finlandia. Borrell: 'Russi usano strupri… - alucheroni : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Borrell: 'Crimini indicibili, russi responsabili' -

I TERRENIha parlato di un terzo dei terreni coltivati che sono stati abbandonati, adesso che inizia la semina di molte colture, o presi di mira dai russi. 'Le truppe di Mosca stanno ...di Monica Ricci Sargentinichiede il cessate il fuoco ma fissa dei paletti. Il vertice del Consiglio d'Europa, ... si parte dalla disponibilità dell'perché il loro popolo è stato invaso".La guerra in Ucraina entra nel suo 87esimo giorno, con l'offensiva russa che prosegue la sua corsa. Sale a 6 il bilancio dei civili uccisi nei combattimenti in corso da venerdì nel Lugansk. Lo riferis ...L’Europa può mettere a disposizione i suoi porti sul Mar Nero per trasportare grano e mais ucraini nel resto del mondo, mentre i bilanci dei Ventisette andranno a sostenere le ...