Formazioni ufficiali Torino-Roma: Serie A 2021/2022 (Di venerdì 20 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Torino-Roma, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Mourinho fanno visita alla squadra di Juric, che vuole chiudere bene la stagione di fronte ai propri tifosi. I giallorossi, invece, devono conquistare i tre punti se vogliono conquistare un posto in Europa League a prescindere dall’esito della finale di Tirana del prossimo mercoledì. Il fischio d’inizio è previsto stasera (venerdì 20 maggio) alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori. Formazioni ufficiali Torino: in attesa Roma: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ledi, gara valida per l’ultima giornata del campionato di. Gli uomini di Mourinho fanno visita alla squadra di Juric, che vuole chiudere bene la stagione di fronte ai propri tifosi. I giallorossi, invece, devono conquistare i tre punti se vogliono conquistare un posto in Europa League a prescindere dall’esito della finale di Tirana del prossimo mercoledì. Il fischio d’inizio è previsto stasera (venerdì 20 maggio) alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico Grande. Di seguito le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

