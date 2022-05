Etna: Ingv, nuova colata, emessi 750mila metri cubi di lava (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo flusso lavico si è generato dalla bocca effusiva dell'Etna presente a quota 3.250 metri e affianca la colata principale che da ieri risulta essere in graduale raffreddamento, come il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Un nuovo flusso lavico si è generato dalla bocca effusiva dell'presente a quota 3.250e affianca laprincipale che da ieri risulta essere in graduale raffreddamento, come il suo ...

