Tabellone qualificazioni femminili Roland Garros 2022: al via quattro italiane (Di martedì 17 maggio 2022) Il Tabellone delle qualificazioni femminili al Roland Garros 2022. quattro le tenniste italiane al via, determinate a farsi strada nel draw cadetto per tentare di staccare il pass per il Tabellone principale. A difendere i colori italiani ci saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito il Tabellone completo. (1) Potapova b. Zarazua 6-2 6-3 Kulikova b. Serban 7-5 3-6 6-2 Papamichail vs Bonaventure Miyazaki b. (26) In-Albon 6-3 6-3 (2) Niemeier b. Cadantu-Ignatik 6-1 6-1 Ponchet b. Herdzelas 6-3 7-6(0) Bolsova vs Von Deichmann Uchijima b. (28) Yuan 6-2 6-3 (3) Zhu vs Sanders 6-4 6-4 Vikhlyantseva vs Garcia Perez 6-3 7-6(4) Kuzmova vs Loeb 7-6(5) 6-4 L.Fruhvirtova vs ... Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ildellealle tennisteal via, determinate a farsi strada nel draw cadetto per tentare di staccare il pass per ilprincipale. A difendere i colori italiani ci saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra ed Elisabetta Cocciaretto. Di seguito ilcompleto. (1) Potapova b. Zarazua 6-2 6-3 Kulikova b. Serban 7-5 3-6 6-2 Papamichail vs Bonaventure Miyazaki b. (26) In-Albon 6-3 6-3 (2) Niemeier b. Cadantu-Ignatik 6-1 6-1 Ponchet b. Herdzelas 6-3 7-6(0) Bolsova vs Von Deichmann Uchijima b. (28) Yuan 6-2 6-3 (3) Zhu vs Sanders 6-4 6-4 Vikhlyantseva vs Garcia Perez 6-3 7-6(4) Kuzmova vs Loeb 7-6(5) 6-4 L.Fruhvirtova vs ...

Advertising

ilsilvio : RT @Alenize82: Il tabellone di qualificazioni del #RolandGarros è stato pubblicato, così come il trailer del #Podcast 'Inseguendo un sogno… - teozorzoli : Top3 dei tennisti con più Slam consecutivi disputati in carriera Feliciano Lopez ????: 78* Fernando Verdasco ????: 67… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: AL ROLAND-GARROS É TEMPO DI QUALIFICAZIONI! ??? Tanti italiani in campo a caccia del pass per entrare nel tabellone princ… - MercRF : RT @Eurosport_IT: AL ROLAND-GARROS É TEMPO DI QUALIFICAZIONI! ??? Tanti italiani in campo a caccia del pass per entrare nel tabellone princ… - Eurosport_IT : AL ROLAND-GARROS É TEMPO DI QUALIFICAZIONI! ??? Tanti italiani in campo a caccia del pass per entrare nel tabellone… -