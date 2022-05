(Di martedì 17 maggio 2022) Calci, pugni e insulti razziali nei confronti di un 29ennedel Gambia affetto da disabilità psichica, aggredito in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. E' l'accusa nei ...

Advertising

Sriijitha : @sweetha_reddy Raid chesa ani cheppale baby -

Agenzia ANSA

Oggi, 7 febbraio, cade la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo Emerge che, senza studi e senza lavoro, alcuni ragazzi cercano nel branco della- gang l'orgoglio dell'...Calci, pugni e insulti razziali nei confronti di un 29enne migrante del Gambia affetto da disabilità psichica, aggredito in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. E' l'accusa nei ... Raid baby gang razzista contro migrante, video sui social - Cronaca Calci, pugni e insulti razziali nei confronti di un 29enne migrante del Gambia affetto da disabilità psichica, aggredito in un parco pubblico di Pietrasanta, in provincia di Lucca. (ANSA) ...In sei si sono accaniti con calci, pugni e insulti razziali contro un 29enne migrante originario del Gambia affetto da disabilità psichica. L’aggressione è avvenuta in un parco pubblico di Pietrasanta ...