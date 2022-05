Giudice Sportivo Serie A: multa al Cagliari. Stangata per Kiyine (Di martedì 17 maggio 2022) Giudice Sportivo Serie A: multa al Cagliari, Stangata per Kiyine. I provvedimenti dopo la penultima giornata di campionato Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i suoi provvedimenti dopo la penultima giornata di Serie A. Ratificata un’ammenda di 8 mila euro al Cagliari per avere i suoi sostenitori lanciato un fumogeno e oggetti di varia natura in campo nel secondo tempo della gara con l’Inter. Squalifica di due giornate a Kiyine del Venezia per il calcio rifilato nelle parti intime a a Pellegrini. Una giornata invece a Colley e multa di 10 mila euro per aver rivolto un espressione irriguardosa all’arbitro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 17 maggio 2022)A:alper. I provvedimenti dopo la penultima giornata di campionato Ilha ufficializzato i suoi provvedimenti dopo la penultima giornata diA. Ratificata un’ammenda di 8 mila euro alper avere i suoi sostenitori lanciato un fumogeno e oggetti di varia natura in campo nel secondo tempo della gara con l’Inter. Squalifica di due giornate adel Venezia per il calcio rifilato nelle parti intime a a Pellegrini. Una giornata invece a Colley edi 10 mila euro per aver rivolto un espressione irriguardosa all’arbitro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Giudice Sportivo Serie A: multa al Cagliari. Stangata per Kiyine - #Giudice #Sportivo #Serie #multa - PagineRomaniste : #SerieA, Giudice Sportivo: due giornate a #Kiyine per il calcio a #Pellegrini #ASRoma - SampNews24 : Giudice Sportivo #SerieA: #Colley della #Sampdoria squalificato e multato. Il comunicato - TuttoCagliari : GIUDICE SPORTIVO - Ammenda salata per il Cagliari - sportli26181512 : Giudice Sportivo Serie A: multa per il Cagliari, Colley salta l'Inter. Stagione finita per Ederson e Malinovskyi: Q… -