Italiano | ' Fiorentina | ko meritato Ci riproveremo con la Juve'

(Di lunedì 16 maggio 2022) GENOVA - "Ho poco da dire oggi, i nostri avversari sono stati bravi ad essere più svegli e veloci di noi. Hanno giocato bene, forse liberi mentalmente. Era per noi il primo match ball e lo abbiamo ...

... ma si presentano molli e si fanno sorprendere e travolgere Lanon approfitta della ... La squadra disi presenta a Marassi, a fronte della Sampdoria che ha appena festeggiato la ...Lo ha dichiarato il tecnico della, Vincenzoa Dazn dopo la gara con la Sampdoria : "Mi dispiace per la gente venuta a vederci, dobbiamo riprovarci tra pochi giorni. Temevo questo ...La Sampdoria festeggia la salvezza ottenuta ieri per le sconfitte di Cagliari e Genoa, sommergendo di gol una Fiorentina che col 4-1 subito a Marassi ferma la rincorsa all'Europa con la ...Le parole di Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro la Sampdoria: la Fiorentina vuole l'Europa La Fiorentina non può nulla contro la Sampdoria a Marassi. Quattro gol, prima Ferrari, poi ...