Joseph Ratzinger ha ammesso di aver fornito informazioni false durante l’indagine sugli abusi su minori avvenuti in Germania quando era arcivescovo di Monaco (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, ha ammesso di aver fornito informazioni false nel corso dell’indagine che lo accusa di non aver preso provvedimenti adeguati su quattro casi di abusi sessuali su minori avvenuti tra il 1977 e Leggi su ilpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Lunedì, il papa emerito Benedetto XVI, hadinel corso delche lo accusa di nonpreso provvedimenti adeguati su quattro casi disessuali sutra il 1977 e

Radio1Rai : #Pedofilia Il rapporto sugli abusi nell'arcidioscesi di Monaco di Baviera. L'indagine copre un periodo di oltre 70… - polipodepolipi : RT @ilpost: Joseph Ratzinger ha ammesso di aver fornito informazioni false durante l’indagine sugli abusi su minori avvenuti in Germania qu… - menodepressed : RT @ilpost: Joseph Ratzinger ha ammesso di aver fornito informazioni false durante l’indagine sugli abusi su minori avvenuti in Germania qu… - Evron88 : RT @ilpost: Joseph Ratzinger ha ammesso di aver fornito informazioni false durante l’indagine sugli abusi su minori avvenuti in Germania qu… - giambarombi : RT @ilpost: Joseph Ratzinger ha ammesso di aver fornito informazioni false durante l’indagine sugli abusi su minori avvenuti in Germania qu… -