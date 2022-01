Chi sarà l’ospite della puntata di Italia’s Got Talent? Non è un cantante! (Di martedì 25 gennaio 2022) Italia’s Got Talent sta tornando. La seconda puntata è prevista per mercoledì 26 Gennaio e vedrà la giuria alle prese con le audizioni per i nuovi concorrenti del Talent show. Lo show prodotto da Fremantle per Sky non è ancora arrivato al “cuore” del programma, ma sta regalando grandi risate ai telespettatori. La giuria composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano ha un feeling speciale, grazie alla vis comica di alcuni giurati. La conduttrice Lodovica Comello ha tanto da fare per far mantenere un po’ di ordine durante la puntata. Piangere per non ridere o ridere per non piangere? Non ci ricordiamo più com'era. Il palco più strabiliante con i giudici più divertenti torna domani alle 21.15 con la seconda puntata su @SkyItalia e @NOWTV It. #IGT ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 25 gennaio 2022)Gotsta tornando. La secondaè prevista per mercoledì 26 Gennaio e vedrà la giuria alle prese con le audizioni per i nuovi concorrenti delshow. Lo show prodotto da Fremantle per Sky non è ancora arrivato al “cuore” del programma, ma sta regalando grandi risate ai telespettatori. La giuria composta da Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano ha un feeling speciale, grazie alla vis comica di alcuni giurati. La conduttrice Lodovica Comello ha tanto da fare per far mantenere un po’ di ordine durante la. Piangere per non ridere o ridere per non piangere? Non ci ricordiamo più com'era. Il palco più strabiliante con i giudici più divertenti torna domani alle 21.15 con la secondasu @SkyItalia e @NOWTV It. #IGT ...

