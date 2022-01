Dieci tonnellate di cibo ai nuovi poveri pugliesi: da Foggia domani il via alla distribuzione Coldiretti Puglia (Di domenica 23 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con la rapida diffusione dei contagi della variante Omicron del Covid che rischia di peggiorare nel 2022 la situazione economica ed occupazionale già difficile, al via in Puglia la distribuzione di circa 10mila chili di cibi e bevande gourmet per i nuovi poveri. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, partirà da Foggia, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 9,30, insieme all’assessore al Welfare, Politiche di benessere e programmazione sociale della Regione Puglia, Rosa Barone, con la distribuzione alle famiglie degli sfollati di Via San Severo, costretti a ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Con la rapida diffusione dei contagi della variante Omicron del Covid che rischia di peggiorare nel 2022 la situazione economica ed occupazionale già difficile, al via inladi circa 10mila chili di cibi e bevande gourmet per i. L’iniziativa, promossa da, Campagna Amica e Filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese, partirà da, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 9,30, insieme all’assessore al Welfare, Politiche di benessere e programmazione sociale della Regione, Rosa Barone, con laalle famiglie degli sfollati di Via San Severo, costretti a ...

unem_it : #NUMERIENERGIA Nei primi dieci mesi 2021 le lavorazioni delle #raffinerie sono state pari a 53,7 milioni/tonnellat… - paoloangeloRF : “Milano la porta a casa pesa dieci tonnellate Pesa più della vittoria di Barcellona “ considerazione brillante di… - Rossonero__1899 : RT @Andrea_Lorenzon: In tutto questo i tifosi di tutte le invischiate nella lotta per non retrocedere ringraziano sentitamente...Tre punti… - Milan1899Djoko : RT @Andrea_Lorenzon: In tutto questo i tifosi di tutte le invischiate nella lotta per non retrocedere ringraziano sentitamente...Tre punti… - Andrea_Lorenzon : In tutto questo i tifosi di tutte le invischiate nella lotta per non retrocedere ringraziano sentitamente...Tre pun… -