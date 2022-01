Vaia apre all’ottimismo: i vaccini funzionano e il virus morde meno. Positivi? Liberi dopo 5 giorni senza test (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il professor Vaia prova a fare chiarezza. E nel cimentarsi nell’ardua impresa di smontare facili allarmismi e argomentare con semplicità quello che è il reale status quo della pandemia, in un’ampia intervista rilasciata a Libero quotidiano, afferma netto: «Le caratteristiche della pandemia Covid-19 nella fase attuale appaiono profondamente mutate, in relazione alla diffusione della variante Omicron di Sars-CoV-2. Ma anche alla alta percentuale delle persone vaccinate nella popolazione. La variante Omicron – sottolinea Vaia – ha una contagiosità più elevata delle precedenti, e questo spiega il rapido aumento del numero dei casi. Un’incubazione generalmente più breve. Ma una gravità clinica ridotta, in particolare nelle persone vaccinate». Vaia apre all’ottimismo: i vaccini ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il professorprova a fare chiarezza. E nel cimentarsi nell’ardua impresa di smontare facili allarmismi e argomentare con semplicità quello che è il reale status quo della pandemia, in un’ampia intervista rilasciata a Libero quotidiano, afferma netto: «Le caratteristiche della pandemia Covid-19 nella fase attuale appaiono profondamente mutate, in relazione alla diffusione della variante Omicron di Sars-CoV-2. Ma anche alla alta percentuale delle persone vaccinate nella popolazione. La variante Omicron – sottolinea– ha una contagiosità più elevata delle precedenti, e questo spiega il rapido aumento del numero dei casi. Un’incubazione generalmente più breve. Ma una gravità clinica ridotta, in particolare nelle persone vaccinate».: i...

Advertising

SecolodItalia1 : Vaia apre all’ottimismo: i vaccini funzionano e il virus morde meno. Positivi? Liberi dopo 5 giorni senza test… - ellellev_ : #Bassetti sconfessa #Vaia '#omicron non sapremo come sarà potrebbe essere pericolosa' e sulle 'scuole non riaprire… -