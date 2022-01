“Un gruppo di maleducati”, il regista Joss Whedon risponde alle critiche su ‘Justice League’ (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati anni ma, Joss Whedon ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo al film ‘Justice League’ del 2017 che ha ricevuto molte critiche. Il regista ha anche parlato delle varie accuse che gli sono state rivolte dal cast. Whedon ha dichiarato in un’intervista concessa a sorpresa al prestigioso NYMag: “Mi avevano chiamato per sistemare il film, pensavo di poter dare una mano” ma, ha aggiunto che è divenuto uno dei suoi più grandi errori della carriera. Gli studios avevano perso fiducia nella visione di Zack Snyder ed il lutto famigliare fu soltanto un pretesto per esautorarlo. Riguardo alle accuse poi Joss ha sottolineato l’esistenza di una vera e propria campagna per screditarlo iniziata non sa bene da chi ma portata avanti in ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono passati anni ma,ha voluto esprimere il suo pensiero riguardo al filmdel 2017 che ha ricevuto molte. Ilha anche parlato delle varie accuse che gli sono state rivolte dal cast.ha dichiarato in un’intervista concessa a sorpresa al prestigioso NYMag: “Mi avevano chiamato per sistemare il film, pensavo di poter dare una mano” ma, ha aggiunto che è divenuto uno dei suoi più grandi errori della carriera. Gli studios avevano perso fiducia nella visione di Zack Snyder ed il lutto famigliare fu soltanto un pretesto per esautorarlo. Riguardoaccuse poiha sottolineato l’esistenza di una vera e propria campagna per screditarlo iniziata non sa bene da chi ma portata avanti in ...

