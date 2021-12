Gf Vip 6, salta anche l’ingresso di Vera Gemma: ecco quale famosa attrice prenderà il suo posto nella Casa (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo aver rivelato l’arrivo di Kabir Bedi nella Casa del Gf Vip 6, è stata appena lanciata un’indiscrezione su un altro possibile Vippone. Dogospia ha infatti rivelato che sarebbe pronta ad entrare a far parte del cast Eva Grimaldi. L’attrice andrebbe così a prendere il posto di Vera Gemma, che avrebbe dovuto essere la prossima concorrente: L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella Casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che Dagospia ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo aver rivelato l’arrivo di Kabir Bedidel Gf Vip 6, è stata appena lanciata un’indiscrezione su un altro possibile Vippone. Dogospia ha infatti rivelato che sarebbe pronta ad entrare a far parte del cast Eva Grimaldi. L’andrebbe così a prendere ildi, che avrebbe dovuto essere la prossima concorrente: L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini. Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà piùta in extremis. Chiil suo? Un nome che Dagospia ...

