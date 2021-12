Chelsea | l’annuncio di Tuchel | «Kovacic positivo al Covid»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Thomas, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit Thomas, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Zenit. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.– «La partita di domani sarà dura, ma i ragazzi ci arrivano freschi e pronti. Sarà una buona occasione per far riposare qualcuno. Non ci sarà: Mateo ieri è tornato ad allenarsi con noi con il sorriso ma oggi è risultatoal-19. E’ in isolamento. Non ci sarà nemmeno Kante, a rientrare ci sta pensando lui. È un superuomo, è il ragazzo che fa la differenza. Ci manca da molto tempo ma non vuole correre rischi. Anche Jorginho sarà out, ha ...