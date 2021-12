“Il mio futuro potrebbe essere lontano da qui”: il giocatore del Liverpool a sorpresa (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante egiziano, dopo l’ ennesimo posto aggiudicatosi nella top 10 per il pallone d’oro, parla ai microfoni di MBC Masr TV della sua situazione al Liverpool e del suo futuro. Il contratto del top player dei Reds andrà in scadenza a Luglio 2023 quindi la società e gli agenti del giocatore si sono messi in moto per trovare la soluzione migliore. Salah ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in Inghilterra lasciando in mano alla società il controllo dell’operazione. Qualora il futuro del 29enne dovesse essere lontano da Liverpool molte squadre sarebbero pronte a fare l’asta per lui, tra tutte il Barcellona che ha chiaramente espresso il proprio interesse verso il giocatore . Salah è molto lusingato dall’interesse della squadra ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’attaccante egiziano, dopo l’ ennesimo posto aggiudicatosi nella top 10 per il pallone d’oro, parla ai microfoni di MBC Masr TV della sua situazione ale del suo. Il contratto del top player dei Reds andrà in scadenza a Luglio 2023 quindi la società e gli agenti delsi sono messi in moto per trovare la soluzione migliore. Salah ha espresso chiaramente la sua volontà di rimanere in Inghilterra lasciando in mano alla società il controllo dell’operazione. Qualora ildel 29enne dovessedamolte squadre sarebbero pronte a fare l’asta per lui, tra tutte il Barcellona che ha chiaramente espresso il proprio interesse verso il. Salah è molto lusingato dall’interesse della squadra ...

Advertising

antoniospadaro : Il mio libro di #Natale: FIAMMA NELLA NOTTE. SETTE PAROLE PER IMMAGINARE IL FUTURO. (Edizioni Ares) #viaggio,… - SrlArt : @brainbelljangl2 Il mio allenamento è finalizzato solo al benessere. Vorrei che fosse un piccolo investimento per il futuro. - AnnamariaCerea : RT @scorpioascbila1: A parte gli scherzi voglio dire a Tommaso, genietto del mio cuore?? quanta stima, ammirazione ed affetto Io abbia di te… - Simona49488483 : RT @scorpioascbila1: A parte gli scherzi voglio dire a Tommaso, genietto del mio cuore?? quanta stima, ammirazione ed affetto Io abbia di te… - Veerswrld : RT @ANGRY4RlES: il mio futuro dipende veramente da me? -