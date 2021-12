Arresto Ferrero | potrebbe arrivare la sfiducia del Cda al presidente

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il CdA della Sampdoriare Massimodopo l’: a rischio l’incarico di. Lo scenario Nuove notizie in casa Sampdoria che arrivano dopo l’di queste ore da parte del. Il patron blucerchiatoricevere lada parta del Cda della Sampdoria. Le motivazioni sono facili da intuire, ma andiamole a vedere nel dettaglio: RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI – «La Società si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali ed internazionali, sia di natura civile che sportiva, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale e profondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Ferrero

Ai domiciliari altre cinque persone tra cui la figlia e il nipote di. Eseguite perquisizioni in diverse città della Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria. Motivo dell'...L'segue alle indiscrezioni degli scorsi giorni che paventavano il rischio di un nuovo processo per bancarotta fraudolenta per, assolto in passato da accuse di dichiarazione ...Sono nove le persone coinvolte complessivamente nell’inchiesta della Procura di Paola che ha portato in carcere Massimo Ferrero, presidente della squadra di calcio della Sampdoria e noto imprenditore.Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un inchiesta della procura di Paola (Cosenza) per reati societari e bancarotta. Ferrero, che ieri era ...