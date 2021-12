Sportful e Sagan: l'accordo va avanti per altri 10 anni (Di domenica 5 dicembre 2021) Un accordo lungo dieci anni. Tra Peter Sagan e la bellunese Sportful (che con il brand Castelli realizza la maglia rosa al Giro d'Italia) il sodalizio andrà avanti fino a quando il campione slovacco ... Leggi su gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Unlungo dieci. Tra Petere la bellunese(che con il brand Castelli realizza la maglia rosa al Giro d'Italia) il sodalizio andràfino a quando il campione slovacco ...

