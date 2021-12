Gf Vip 2021 | Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della casa | ecco cosa è successo

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il cibo continua a creare discordia al Grande Fratello Vip. Le principesse Selassiè, in particolare Jessica, hanno deciso di preparare per tutti i loro coinquilini una cena etiope, in onore delle loro origini. Le altre concorrenti, in particolare Manila e Francesca, si sono scagliatele Selassiè sostenendo che non si siano interessate delle loro preferenze alimentari, dal momento che stavano cucinando cose non di loro gusto. Un gesto carino si è tramutato in un enorme polemica, verrà fatta chiarezza su questi malcontenti?