Spesa a scrocco al supermercato | nascosta nelle borse e sotto i vestiti | arrestate due donne

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i polizotti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuto al supermercato Fresco Market di via Flaminia, dove erano state segnalate persone che si aggiravano ...Pensavano di farla franca, facendo, ma sono stati notati da un addetto alla sicurezza. Il 25enne romeno l'ha malmenato e ha trascinato per i capelli la direttrice del supermercato, ...ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i polizotti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuto al supermercato Fresco Market di via Flaminia, dove erano state segnalate ...La recensione della serie Harlem, ideata da Tracy Oliver e disponibile dal 3 dicembre sulla piattaforma Amazon Prime Video.